Испанский иммунолог призвал носить маски и есть на террасах

"Вирус всегда идет быстрее, чем мы можем отреагировать", - заявил иммунолог в опубликованном в четверг интервью газете El Pais. "Многие люди привиты тремя дозами и перенесли омикрон, - сказал он. - Было замечено, что это вызывает более сильный иммунитет, чем если бы [человек] перенес омикрон без вакцинации". Эксперт также признал, что, как кажется, у новых подвидов ковида сократился инкубационный период.

"Как только я вхожу внутрь [помещения], я надеваю маску, - поделился Лопес Ойос. - Это средство, которое у нас есть, чтобы защитить нас сегодня". "То, что мне не кажется правильным, - это пойти в торговый центр, а [там] все вокруг без масок, как будто [пандемия] уже прошла", - отметил он. "И она прошла в том смысле, что это уже не тот ковид, когда у нас не было вакцин, - уточнил иммунолог. - Теперь это гриппозная вирусная инфекция, которая [вызывает] декомпенсацию пациентов и убивает людей".

Специалист считает, что вирус "будет продолжать мутировать". "Он постоянно мутирует, каждые два или три месяца у нас появляется вариант или подвариант, - сказал он. - И каждые шесть месяцев [вариант], который застает нас врасплох".

"Существует усталость от пандемии, это понятно, мы сыты по горло, и очевидно, что экономика не может остановиться, - добавил иммунолог. - Я не вижу большой проблемы в том, чтобы использовать маску внутри [помещений], всегда лучше еда на террасах".

В настоящий момент в Испании наметился рост числа инфицированных COVID-19. С апреля текущего года в стране спустя два года был заметно смягчен масочный режим. Несмотря на это, сейчас в обязательном порядке маски все еще нужно носить в больницах, общественном транспорте и ряде других общественных заведений.

Источник: ТАСС