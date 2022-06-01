Испанский город попал в десятку самых безопасных в мире

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Сан-Себастьян занял восьмое место в мировом рейтинге самых безопасных городов. Речь идёт именно о криминале: кражах, убийствах, наркоторговле, уличной преступности, насилии любого рода.
Рейтинг составил портал Numbeo, который специализируется на сравнении городов и стран по разным показателям. Учитываются только крупные города. Самым безопасным городом в мире признан Абу-Даби. А самым опасным - Каракас.
Если говорить только про Испанию, то второе место заняла Малага, а третье — Аликанте.
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