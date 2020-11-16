Испанский чиновник не сдержал эмоций при виде гулящей молодёжи

Заместитель председателя правительства Кастилии-и-Леона Франсиско Игеа разразился эмоциональным комментарием после того, как ему попалась фотография ботельона в Вальядолиде. Ботельон — массовое распитие алкогольных напитков, часто прямо на улице, популярное среди испанской молодёжи.
В своём аккаунте в Twitter чиновник разметил фотографию, на которой видно, как десятки молодых людей собрались в парке Parquesol. Рядом он прикрепил статистику заболеваемости коронавирусом. «1700 человек борются за свою жизнь в наших госпиталях. 230 находится в отделениях интенсивной терапии. Это не просто цифры. Это отцы, матери, братья, дочери. Всё может начаться здесь — на этом ботельоне», - написал он.
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