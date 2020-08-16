Испанский актёр Дани Ровира победил рак

Известный испанский актёр Дани Ровира объявил о своей победе над онкологическим заболеванием.
В марте этого года стало известно, что 39-летний Ровира борется с лимфомой Ходжкина — злокачественным заболеванием лимфоидной ткани. По статистике, современные методы лечения помогают полностью излечиться от лимфомы Ходжкина 80% пациентов.
«Сегодня — первый день остатка моей жизни. Я вылечился!», - написал актёр в своём аккаунте в Instagram. «Сегодня всё заканчивается и всё начинается. Шесть месяцев подъёма на одну из самых труднодоступных вершин, что мне попадались. Но в итоге я на вершине. И поверьте мне, виды отсюда открываются восхитительные», - поделился своими переживаниями Ровира.
Дани Ровира начинал как стендап-комик, а затем стал известен своей ролью в фильме «Восемь баскских фамилий».Темы: Общество Культура