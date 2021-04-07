Испанские врачи предупредили о приближении новой медицинской проблемы

Последние новости Испании на русском языке
Врачи из испанской сети домов престарелых Ballesol предупредили о надвигающейся волне сердечно-сосудистых заболеваний, которую спровоцировала пандемия коронавируса и локдаун.
«В ближайшие годы здоровье людей старше 85 лет ухудшится из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний, пневмонии и снижения качества жизни», - заявил доктор Антонио Контрерас. По его словам, причиной стало вынужденное отсутствие физической активности.
Контрерас призывает срочно выработать программу постковидной реабилитации. Иначе проблемы с сердцем и сосудами будут уносить жизни пенсионеров в ближайшие 10 лет.