Испанские ученые рассказали, как исключить риск заражения в транспорте

Учёные из испанского Верховного совета по научным исследованиям (CSIC) обратились ко всем пассажирам общественного транспорта с просьбой не разговаривать во время поездки.
По словам медиков, это поможет сдержать распространение коронавируса. Наряду с использованием масок и проветриванием салона. Все последние исследования указывают на то, что COVID-19 чаще всего распространяется по воздуху. Особенно в замкнутых пространствах. Таких, как, например, автобус и метро.
Исследователь Мария Крус Мингильон вообще предлагает развесить в метро таблички с призывом соблюдать тишину. «Если все будут в масках и будут молчать, риск заражения снизится очень-очень сильно», - заявила она.Темы: Общество