Испанские транспортники не собираются останавливать забастовки

Напомним, водители выражают своё недовольство растущими ценами на бензин и дизельное топливо. И уже больше недели бастуют, устраивая пикеты и мешая работать своим коллегам, которые отказываются протестовать. Из-за этого по всей стране наблюдаются перебои с поставками товаров.

Правительство предложило прямую финансовую помощь сектору в размере 500 миллионов евро. Однако отказалось снижать налоги на топливо, подчеркнув, что ставки и так сейчас находятся на минимально возможном уровне, который разрешён в Европе. Транспортников не устроили такие меры поддержки и они заявили, что продолжат забастовки.