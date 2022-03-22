Испанские транспортники не собираются останавливать забастовки

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Забастовка работников испанских транспортных компаний продолжится. Предложенные властями меры по урегулированию ситуации в секторе не устроили протестующих.
Напомним, водители выражают своё недовольство растущими ценами на бензин и дизельное топливо. И уже больше недели бастуют, устраивая пикеты и мешая работать своим коллегам, которые отказываются протестовать. Из-за этого по всей стране наблюдаются перебои с поставками товаров.
Правительство предложило прямую финансовую помощь сектору в размере 500 миллионов евро. Однако отказалось снижать налоги на топливо, подчеркнув, что ставки и так сейчас находятся на минимально возможном уровне, который разрешён в Европе. Транспортников не устроили такие меры поддержки и они заявили, что продолжат забастовки.