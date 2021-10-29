Испанские рестораны должны будут предлагать забрать с собой остатки еды

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Власти Испании готовят законопроект, согласно которому кафе и рестораны будут обязаны предлагать посетителям забрать с собой остатки недоеденных блюд (контейнеры гостям нужно приносить самостоятельно).
Как сообщает «Европульс», заведения должны будут разместить информацию с напоминанием на видном месте — например, в меню.
Эта мера поможет сократить пищевые отходы в Испании. Только в прошлом году испанцы выбросили более 1,3 миллиарда килограммов еды (31 килограмм на человека).