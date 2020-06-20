Испанские официанты жалуются на несознательных посетителей без масок

Испанские кафе и рестораны теперь работают с соблюдением новых мер безопасности: ограниченное число посетителей, гигиенические маски, стойки с антисептическим гелем и не больше 15 человек за одним столом. Как отмечает издание 20minutos, не только работники общепита должны соблюдать меры предосторожности, но и их клиенты. Однако официанты описывают всё происходящее одним словом — «хаос».

«Люди думают, что это какая-то шутка. Из 10 клиентов, что заходят к нам, 8 без масок. А 7 из них не моют руки антисептиком на входе», — цитирует издание официанта Дамиана из А-Коруньи. При этом самыми легкомысленными он считает пожилых людей, которые больше других рискуют в случае с COVID-19. Они, по словам официанта, вообще не пользуются масками.

Его слова подтверждает и Ноалия — официантка в ресторане в Вальядолиде. Она считает, что виноваты спиртные напитки. «Алкоголь и его эффекты приносят веселье, люди забывают об обстоятельствах и не следуют нормам», — говорит она.

Большую угрозу официанты видят в барной стойке. Её снова разрешили использовать в регионах, которые перешли в «3 фазу» снятия ограничений. Незнакомые люди подходят, стоят рядом, выпивают, потом обнимаются, говорят работники ресторанов и кафе. По их мнению, это сложно контролировать. И дело не в том, что посетители не хотят соблюдать новые правила. Они просто так привыкли, это их образ жизни.