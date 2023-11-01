Испанские медсёстры против использования их униформы на Хэллоуин

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По крайней мере, с таким заявлением выступил Генеральный совет медсестёр Испании, призвав прекратить продажу костюмов «сексуальной медсестры», «медсестры-зомби» и «медсестры-убийцы».
В организации считают, что это портит общественное восприятие благородной профессии. Кроме того, в совете утверждают, что 9 из 10 медсестёр сталкиваются с «сексистскими стереотипами».
Правда, стоит отметить, что эти заявления от имени испанских медсестёр делает сильно пожилой председатель совета Флорентино Перес Райа.