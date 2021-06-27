Испанские эксперты рассказали, для каких продуктов не важен срок годности

О том, какие продукты можно употреблять в пищу даже после истечения их официального срока годности, рассказали в Испанской организации потребителей и пользователей (OСU). При этом будьте внимательны: в списке есть продукты, которые требуют оговорок. Например, йогурты или хлеб… И никогда не помешает визуально убедиться в том, что на продуктах нет очевидных следов гниения, плесени. Кроме того, многие продукты можно просто заморозить, существенно продлив их срок годности.
Нужно различать минимальный срок годности и срок потребления. Минимальный срок годности показывает, что данный продукт потерял свои органолептические качества, но его всё ещё можно безопасно съесть. Срок потребления указывается для скоропортящихся продуктов, таких как сырое мясо, курица и рыба, и следовать ему нужно неукоснительно.
Если хлеб и выпечка начинают засыхать, Организация потребителей и пользователей рекомендует использовать их для приготовления пудингов, французских тостов, тирамису, панировочных сухарей, чесночного супа или гренок.
В докладе испанской Организации потребителей и пользователей детально описано, что делать с каждой из групп продуктов, когда их срок потребления истекает.
Колбасные изделия, срок потребления которых истекает, можно заморозить. Что касается свежих мяса и рыбы, специалисты рекомендуют или заморозить продукт, или приготовить его. Кроме того, подчеркивается, что съесть эти продукты можно и на день позже, если перед этим подвергнуть их длительной термической обработке, чтобы избавиться от возможных патогенов.
Можно замораживать и сыры, однако их структура от заморозки меняется, они становятся суше. То же касается фруктов и овощей.
А вот если свежие овощи и фрукты начинают подгнивать или покрываться плесенью, то их можно использовать, удалив с большим запасом поврежденный участок. Однако специалисты советуют делать это с осторожностью, поскольку плесень может проникать глубоко в продукт с помощью мицелия - тонких ответвлений, трудно различимых глазом. Она вырабатывает микотоксины - токсичные вещества, которые, помимо прочего, способны вызвать рак и генетические изменения.