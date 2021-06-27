Испанские эксперты рассказали, для каких продуктов не важен срок годности

О том, какие продукты можно употреблять в пищу даже после истечения их официального срока годности, рассказали в Испанской организации потребителей и пользователей (OСU). При этом будьте внимательны: в списке есть продукты, которые требуют оговорок. Например, йогурты или хлеб… И никогда не помешает визуально убедиться в том, что на продуктах нет очевидных следов гниения, плесени. Кроме того, многие продукты можно просто заморозить, существенно продлив их срок годности.