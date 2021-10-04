Испанские чиновники позавтракали с закрытыми глазами

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Мэр Сарагосы Хорхе Аскон и другие чиновники поучаствовали в завтраке «вслепую», чтобы лучше понять, как живут лишённые зрения люди.
Завтрак прошёл в рамках недели ONCE — испанской национальной организации слабовидящих. Кроме завтрака, в Сарагосе также была организована выставка собак-поводырей и спортивные состязания для слепых. Задача всех этих мероприятий — познакомить чиновников и обычных людей с проблемами незрячих.
В четверг, 7 октября, состоится конференция по вопросам доступности городского пространства. А в субботу, 9 октября, в муниципальном спортивном центре Санто-Доминго пройдут соревнования по голболу — единственному паралимпийскому виду спорта для слепых.