Испанские аптеки начнут продавать тесты на коронавирус без рецепта

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Испанские аптеки смогут продавать тесты для самодиагностики Covid-19 без рецепта. Министр здравоохранения Каролина Дариас заявила во вторник, что правительство утвердит в течение недели указ, позволяющий гражданам свободно покупать эти тесты, а фармацевтическим компаниям — продвигать их на рынке.
Дариас отметила, что наступившая в Испании пятая волна коронавируса в основном затронула молодёжь. «Очень важно утвердить меры самодиагностики», - подчеркнула министр. И рецепт, по её словам, тут совсем не нужен. «Необходимо увеличить диагностические возможности Национальной системы здравоохранения для легких случаев и даже бессимптомных, которые как раз и характерны для возрастной группы от 12 до 29 лет», - пояснила Дариас.
Стоит отметить, что самодиагностика уже введена в Германии, Франции, Португалии, Италии, Австрии. В некоторых странах эта процедура вообще бесплатна. В Испании же цены будут фиксироваться и ограничиваться.