Испанские абьюзеры меняют пол, чтобы не сидеть в тюрьме

На днях он гонялся с кухонным ножом за женой и дочками, за что был задержан. Учитывая, что официально он — женщина, предъявить ему могут только «домашнее», но не «гендерное», насилие.

Пока прокуратура разбирается с этим делом, избежать тюрьмы смог ещё один испанец. Житель Севильи на протяжении 10 лет подвергал физическому и психологическому насилию сожительницу, за что уже почти был приговорён к 15 месяцам заключения. Но успел сменить пол, из-за чего дело развалилось.

А на фото — бывший Антонио (теперь Милан), который работает в частной охранной компании. Когда перед ним замаячила перспектива сесть на 3 года за издевательства над девушками, Антонио поспешил воспользоваться «Законом о трансах» и экстренно сменил пол.