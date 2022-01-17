Испанская вакцина от коронавируса может быть одобрена во втором квартале этого года

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Испанская вакцина от коронавируса, которую разрабатывает компания Hipra, входит в финальную стадию испытаний и скоро будет одобрена, сообщает 20minutos.
По прогнозам экспертов, вакцину одобрят не позднее второго квартала текущего года. О ходе испытаний сообщил в понедельник глава Каталонии Пере Арагонес после того, как посетил фармацевтическую фабрику в Амере (провинция Жирона), где разработают вакцину.
По его словам, это будет первая полностью европейская вакцина — «от концепции до производства». Планируется выпустить около 600 млн доз уже в этом году и еще 1,2 млрд — в следующем.