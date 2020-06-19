Испанская прокуратура разберётся с видеозаписью из тира, где расстреливают фотографии политиков

Государственная коллегия адвокатов подала жалобу в прокуратуру в связи с видео, размещенном в социальных сетях, на котором мужчина расстреливает в тире фотографии главы правительства Педро Санчеса и вице-премьера Пабло Иглесиаса.
Кроме того, было решено начать расследование анализа содержания видео. Атаке подверглись также фотографии других членов исполнительной власти, таких как Фернандо Гранде-Марласка, Пабло Эхенике и Ирен Монтеро.
Происходящее на видео, сопровождаемое насмешками и неприемлемыми жестами участников, может повлечь обвинение в преступлении на почве ненависти.Темы: Общество Политика