Испанская принцесса поступила в военно-морскую школу 

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Сегодня вечером принцесса Леонор пересутпит порог школы Escuela Naval de Marín в Понтеведре. А уже в январе наследница престола отправится в четырёхмесячное плавание на корабле Juan Sebastián Elcano.
Утверждается, что для принцессы не будет исключений. Но некоторые изменения в школе всё же не остались незамеченными. Например, выросло число работников столовой. Также ужесточился контроль за использованием мобильных телефонов, чтобы фотографии принцессы не попадали в СМИ.