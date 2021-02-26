Испанская пенсионерка завещала официанту из бара 1,5 млн евро 

Последние новости Испании на русском языке
Суд Вальядолида разбирается с наследством на 1,5 млн евро, которое 95-летняя женщина оставила официанту местного бара, где любила завтракать. Судье предстоит выяснить, манипулировал ли официант пенсионеркой.
Сам официант утверждает, что тесно общался с клиенткой, в отличие от её племянницы, которая, с его слов, не уделала пожилой родственнице никакого внимания.
Между тем адвокат племянницы заявил, что в завещание были внесены изменения всего за две недели до того, как пенсионерка была признана недееспособной. «Через 12 дней после этого она попала в дом престарелых, где у неё на следующий день случился нервный срыв», - заявил адвокат. Позже она скончалась.
До внесения изменений в завещание племянница была единственной наследницей, так как других близких родственников у пенсионерки не осталось. Кроме того, известно, что именно племянница в последние годы ухаживала и за тётей, и за её мужем, который ушёл из жизни на полгода раньше.
Но незадолго до смерти тётя неожиданно изменила завещание, вписав в него официанта из бара, где она каждый день завтракала. Более того, в новой версии документа указано, что в том случае, если официант вдруг умрёт до вступления в наследство, все полтора миллиона достанутся его брату.
Теперь племянница и её адвокат пытаются доказать, что официант манипулировал пожилой женщиной, пользуясь тем, что она страдала болезнью Альцгеймера и плохо понимала, что делает. Если его вина будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы.