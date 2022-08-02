Испанская королевская семья отдыхает на Майорке

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Испанская королевская семья наслаждается отпуском на Майорке. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.
Король Испании Фелипе VI с супругой Летиcией и дочерьми — 16-летней Леонор и 15-летней Софией — отправились в отпуск. В понедельник, 1 августа, испанская королевская семья прибыла на Майорку. За сутки они успели осмотреть местные достопримечательности, включая Вальдемосский монастырь XIV века, и встретиться с поклонниками. Глава семейства также принял участие в регате.
Королева Летиcия «выгуляла» в первый день отпуска изумрудную блузу без рукавов и юбку-макси, а ее дочери — короткие платья. Каждая из них дополнила свой образ эспадрильями.
Источник: Газета.ru