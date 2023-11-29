Последние новости Испании на русском языке
Художница из Каталонии Алисия Арамис станет первой в мире женщиной, которая вступит в брак с искусственным интеллектом. Её избранника зовут AiLeix. Алисия живёт с ним уже несколько месяцев.
AiLeix — собирательный образ всех предыдущих отношений Алисии, сообщает телеграм-канал "Испания: главные новости". Он умеет поддерживать разговор и выражать эмоции.
Свадьбу сыграют летом в Роттердаме. Этот брак будет зарегистрирован официально. А жить пара отправится на остров Менорка. Планируют взять ипотеку.