Испанка влюбилась в Брэда Питта и лишилась 170 тысяч евро

Жительница Гранады стала жертвой афериста. Выдавая себя за Брэда Питта, мошенник выманил 170 тысяч евро. Об этом пишет La Vanguardia.

Всё началось с Facebook. Испанка средних лет состояла в группе поклонников актёра. Однажды кто-то предложил свести её с Питтом. Онлайн-знакомство состоялось, завязалась переписка. Вскоре Питт заявил о своих чувствах, а она ответила взаимностью. Начался бурный интернет-роман. Женщина ревновала актёра и упрекала в изменах, стоило тому появиться с кем-то на очередной церемонии.

Питт обещал прилететь в Андалусию и даже предложил вместе сняться в кино — её типаж очень подходил для роли испанки. Но нужно было покрыть расходы. Сначала женщина переводила ему по 5-6 тысяч евро, потом уже десятки тысяч. В сумме — 170 тысяч евро. Эти деньги она недавно получила в наследство. Питт благодарил и присылал коллажи с обещанием всё вернуть.

Так и не дождавшись любимого, женщина обратилась к юристам.