Испанка провела в пещере 500 дней

Испанка провела 500 дней в пещере без связи с внешним миром и каких-либо временных ориентиров, почти вдвое побив предыдущий мировой рекорд.

В пещеру в горном массиве Сьерра-Невада в провинции Гранада спортсменка вошла 20 ноября 2021 года. Тогда ей было 48 лет, за время изоляции на глубине 70 метров она отметила полувековой юбилей.

Опыт Фламини стал частью проекта Timecave. Члены команды вели запись повседневной жизни женщины под землей, чтобы изучить, как социальная изоляция влияют на восприятие времени, а также отметить нейропсихологические изменения. За состоянием здоровья женщины следили при помощи камер. Едой и водой ее снабжали через промежуточную точку пещеры, где невозможно пересечься и поддерживать связь.