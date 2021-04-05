Испанка госпитализирована с тромбозом после вакцинации AstraZeneca

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Очередная пациентка с тромбом, образовавшимся после вакцинации AstraZeneca, госпитализирована в Испании.
Как сообщает информационное агентство Europa Press, 55-летняя женщина госпитализирована в больницу Hospital Vital Álvarez Buylla в муниципалитете Мьерес (Астурия) с диагнозом «тромбоз венозного синуса головного мозга».
Ранее женщина привилась вакциной AstraZeneca. Министерство здравоохранения Астурии сообщило в понедельник, что «изучает этот случай». Состояние пациентки оценивается как «стабильное».
Ранее в Испании были зафиксированы еще как минимум три случая образования тромбов у привившихся AstraZeneca. В Марбелье от кровоизлияния в мозг скончалась 43-летняя учительница.
Чтобы улучшить подорванную репутацию вакцины, публично прививаться AstraZeneca стали испанские политики.