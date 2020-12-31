Испания входит в тройку стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни

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Испания занимает первое место в Евросоюзе по ожидаемой продолжительностью жизни — 83,3 года для тех, кто родился в 2018 году. Для мужчин — 80,4 года. Для женщин — 86,1. На мировом уровне Испания занимает по этому показателю третье место после Японии (84,2 года) и Швейцарии (83,8 года). Об этом говорится в докладе Министерства здравоохранения.
При этом в последние годы рост этого показателя несколько снизился. Так, в период между 2006 и 2012 годом ожидаемая продолжительность жизни выросла на 1,7 года. А в промежуток между 2012 и 2018 годом — лишь на полгода.
В зависимости от региона показатель колеблется. Например, если в Сеуте и Мелилье это 81 год, то в Мадриде — 85,4 года.
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Испании (без тяжёлых заболеваний) составляет 79,2 года (76,9 для мужчин и 81,5 для женщин).