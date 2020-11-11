Испания вводит обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну

Министерство здравоохранения Испании объявило об обязательном тестировании на коронавирус всех, кто въезжает в страну из зон, признанных эпидемиологически неблагополучными.
Ранее подобные требования вводили лишь на региональном уровне. Например, Канарские острова и Мадрид. Теперь это касается всей Испании. Новое правило вступает в силу 23 ноября. Тот, кто решит отправиться в Испанию, должен в течение 74 часов до предполагаемой поездки сдать ПЦР-тест на COVID-19.
В случае с Евросоюзом придётся сдавать тест приезжим из всех стран, не отмеченных зелёным цветом «коронавирусного светофора». Эта система была введена в сообществе недавно, чтобы унифицировать критерии для зон риска. Зелёным цветом отмечают страны, где заболеваемость не превышает 25 случаев на 100 тысяч жителей. И таких на карте почти не осталось.
Страны, не входящие в ЕС, будут оцениваться согласно международному санитарному регламенту ВОЗ.Темы: Общество Туризм В мире