Испания внедряет безбарьерную систему оплаты на дорогах

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Со следующего года Испания должна перейти на систему free flow при взимании платы за проезд по автомагистралям. При этом на трассе A-636 в Стране Басков такая система уже действует.
На 15-километровом участке между населёнными пунктами Беасаин и Бергара установлены безбарьерные пропускные пункты, где с помощью камер считываются номера. Оплата снимается с карты через приложение Bidegui (региональное агентство по вопросам инфраструктуры). За этот отрезок водители платят примерно 3 евро. Если проехать без оплаты, придёт письмо с требованием зарегистрироваться и оплатить проезд. В противном случае могут оштрафовать на 100 евро.