Испания в ночь на воскресенье переходит на летнее время

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В 2:00 воскресенья стрелки часов в Европе переводят на 3:00. Испания и другие страны Евросоюза переходят на летнее время. Переход обратно на зимнее время состоится в последние выходные октября.
Основная цель перехода с зимнего времени на летнее и обратно - оптимизировать энергозатраты и продлить солнечный день. В Испании есть немало противников этой традиции. Разговоры о её отмене звучат постоянно. Несколько лет назад Совет министров изучил доклад комиссии экспертов по целесообразности перехода на зимнее и летнее время. И решил ничего не менять, отметив, что Испания уже 30 лет живёт по одному часовому поясу, а на протяжении 45 лет практикует переход на зимнее время. Кроме того, в Совете министров подчеркнули, что отмена повлечёт за собой значительные последствия экономического и культурного характера.