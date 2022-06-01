Испания упростит жизнь мигрантам

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Уже в ноябре правительство внесёт поправки в миграционный регламент, заявил премьер Педро Санчес.
По его словам, это упростит процесс легализации, а ненужных бюрократических барьеров станет меньше. В частности, Испания облегчит процедуру признания иностранных дипломов и запустит программу трудоустройства мигрантов.
Санчес обвинил правых в демонизации мигрантов и призвал не скатываться в ксенофобию. По его данным, только 6% иностранцев прибыли в Испанию нелегально. 40% всех мигрантов Испании — латиноамериканцы, 30% — европейцы, а 20% — африканцы, уточнил премьер.