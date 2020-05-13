Испания стала самой популярной страной ЕС среди мигрантов

Германия — больше не самая популярная у мигрантов страна. С января по апрель больше всего запросов на предоставление убежища было подано в Испании (всего 37 471 заявление), при этом по 32% заявок поступило от мигрантов из Колумбии и Венесуэлы. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на соответствующее ведомство Европейского союза.