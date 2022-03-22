Испания возвращается к летнему времени

Испания по традиции переходит на летнее время в последние выходные марта. В ночь на воскресенье стрелки часов нужно перевести на один час вперёд: с 2:00 на 3:00.

Практика перехода на летнее и зимнее время уходит корнями во времена Римской Империи. Современная система перевода часов на постоянной основе введена после первого нефтяного кризиса 70-х годов, когда ряд стран решил таким образом экономить энергоресурсы. Часы традиционно переводят в последнее воскресенье марта.

По данным испанского Института диверсификации и экономии энергии, с помощью перехода на летнее время на освещении в стране можно сэкономить до 5%, что эквивалентно 300 млн евро, из которых 90 млн приходятся на жилые дома, а остальные 210 млн – на служебные и промышленные сооружения.