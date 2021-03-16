Испания пока откажется от вакцины AstraZeneca

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Испания приостанавливает использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у привившихся людей. Пока на две недели. Об этом сообщила глава Минздрава Каролина Дариас.
По ее словам, "введение вакцины AstraZeneca временно приостанавливается, пока Европейское агентство лекарственных средств анализирует случаи тромбов в последние дни". Как сообщает ТАСС, глава ведомства также уточнила, что данный шаг предпринимается в качестве меры предосторожности. Как добавила Дариас, в Испании среди привившихся данным препаратом "был выявлен только один случай тромбоза".
Сама компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. До этого ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывали продолжать применение вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.