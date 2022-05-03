Испания опустилась на 32 место в рейтинге свободы прессы

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Организация «Репортёры без границ» обновила рейтинг стран по уровню свободы прессы. Испания опустилась на три строчки, заняв в этом году 32 место.
Как сообщает телеграм-канал «Испания», по мнению составителей рейтинга, к снижению привели два фактора: всё более субъективные оценки, которые озвучивают испанские СМИ, и растущая «ненадёжность профессии». При этом «Репортёры без границ» похвалили уровень безопасности журналистов в Испании и отметили «прогресс в законодательстве».
Украина занимает в рейтинге 106 место. Казахстан — 122-е. Беларусь — 153-е. Россия — 155-е (между Азербайджаном и Афганистаном).