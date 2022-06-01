Испания начнёт выдавать ВНЖ нелегалам, поступающим на курсы профессионального обучения

В Испании готовят проект королевского указа о профессиональном образовании. В нём есть интересный пункт об иностранцах, которые находятся на территории страны нелегально.

Они смогут претендовать на временный вид на жительство в Испании, если поступят на курсы профессионального обучения (Formación Profesional, FP). Это что-то вроде наших училищ и техникумов. Таким образом власти хотят устранить дефицит рабочей силы в некоторых производственных отраслях.

При этом претенденты должны соответствовать некоторым критериям: находиться в стране два года, обладать определёнными профессиональными навыками, не иметь судимостей и запрета на въезд в страну, в достаточной степени владеть испанским и т.д.

Указ позволит учащимся по программе FP в течение года легально находиться в стране, а потом остаться здесь при условии заключения трудового договора.