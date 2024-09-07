Испания чаще всего депортирует албанцев

Генпрокуратура Испании отчиталась о депортации иностранцев, приговорённых к тюремному заключению на срок более одного года. И неожиданно этот список возглавили албанцы, чья диаспора не входит в число самых многочисленных.

Так, из 748 высланных за год иностранных правонарушителей 132 были албанцами. За ними следуют колумбийцы (120) и марокканцы (78). Но это закономерно — их очень много в Испании. Также среди депортированных много граждан Грузии (46 человек).

Что касается албанцев, то в основном это члены мафиозных структур. Их проще и дешевле отправить на родину, чем, например, африканцев или латиноамериканцев.