Испания — на втором месте в Европе по ожидаемой продолжительности жизни

За год средняя продолжительность жизни в Испании сократилась на 1,6 года и составила 82,4 года. При этом для мужчин она составляет 79,6 года, а для женщин — 85,2. В Ирландии средняя продолжительность жизни почти такая же — 82,6 года. Второе место Испания делит с Кипром и Швецией. При этом в среднем по Европе этот показатель составляет 80,4 года (на 0,9 меньше, чем годом ранее).

В Испании регионом с максимальном продолжительностью жизни стали Балеарские острова (83,9 года).