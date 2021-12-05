Испания — на первом месте в Европе по бедности среди людей из благополучных семей

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Испания занимает первое место в Европе по доле людей, которые выросли в финансово благополучных семьях, но сейчас бедствуют. Данные приводит европейское статистическое ведомство Eurostat.
В Испании таких людей, ставших бедными, 16,6%. Затем следуют Латвия (16,0%) и Италия (15,9%). На другом конце рейтинга (страны, где с меньшей вероятностью становятся бедными) находятся Чехия (5,9%), Словакия (7,9%) и Финляндия (8,5%), передаёт телеграм-канал «Испания».
Что касается так называемой «вторичной» бедности (когда она передаётся «по наследству»), то по этому показателю Испания занимает четвёртое место в Европе (30%), усыпая только Болгарии (40,1%), Румынии (32,7%) и Италии (30,7%). А самыми благополучными странами признаны Чехия (10,2%), Дания (10,3%) и Финляндия (10,5%).