Испанец сделал запрос о нарушении карантина ради секса. И полиция ему ответила…

Житель Бильбао, где из-за коронавируса действуют ограничения на передвижение, отправил сообщение местной полиции с просьбой сделать для него исключение.
«У меня уже в течение нескольких недель не было интимных отношений. Я тут познакомился кое-с-кем. Этот человек живёт в городке недалеко от Бильбао. Могу ли я отправиться туда, чтобы удовлетворить свои потребности?».
Самое интересное, что молодой человек получил от полицейских ответ: «Добрый день. Мы вас понимаем. Но этот род деятельности не отражён в списке причин для нарушения запрета на передвижение между муниципалитетами… Воспринимайте это как первое испытание ваших чувств. Мы вам желаем большого счастья. Всего доброго».
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