Испанцы вышли на улицу защищать лабораторных животных

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В Мадриде прошла акция протеста против использования животных в лабораторных исследованиях.
Акция прошла 24 апреля, когда во всем мире отмечается Всемирный день защиты лабораторных животных. Он был учрежден в 1979 году Национальным антививисекционным обществом (NAVS). По данным организации AnimaNaturalis, ежегодно в мире в экспериментах используют более 100 млн животных, почти все они погибают.
В Мадриде на площадь Хасинто Бенавенте вышли протестовать около 200 человек и пара десятков собак. "Прекратите вивисекцию", "Мы голос животных и просим помощи", "В защиту всех животных" было написано на плакатах. У некоторых в руках были таблички с цифрами - сколько тех или иных видов подвергаются лабораторным исследованиям в Испании: 25 931 кроликов, 1476 собак, 1700 крупного рогатого скота, 3218 земноводных. Организатором протеста выступила ассоциация Free Fox, к ней присоединились и другие организации.
Подробнее — в материале агентства РИА Новости.