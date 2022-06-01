Испанцы всё чаще решают не заводить детей и жить в своё удовольствие

В Испании растёт число семей в формате DINK (Double Income, No Kids), в которых оба супруга получают доход и нет необходимости тратиться на детей.

Об этом сообщает Национальный институт статистики INE. На них приходится 15% от всех домохозяйств в Испании. Впрочем, сюда же вошли семьи, где дети уже выросли и живут отдельно, а родители всё ещё работают и получают доход.

У семей DINK больше не только денег, но и свободного времени, которое они тратят на путешествия, хобби, спорт и друг на друга. Больше всего таких семей в Эстремадуре, Кантабрии и Галисии. А меньше всего — в Мадриде.