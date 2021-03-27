Испанцы скупают парацетамол

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Продажа парацетамола резко увеличилась в Испании за счет пациентов, получающих вакцину AstraZeneca. По данным каталонской фармацевтической компании Ferrer, количество проданных единиц препарата Gelocatil выросло на 18%. Компания увеличила свои производственные мощности по парацетамолу более чем на 40% из-за высокого спроса на препарат после начала вакцинации дозами AstraZeneca.
Министерство здравоохранения на основе лабораторных клинических испытаний указывает, что парацетамол можно принимать перед вакцинацией AstraZeneca, и это не повлияет на иммунный ответ. Считается, что прием парацетамола перед вакцинацией поможет избежать возможных побочных реакций: температуры, головной боли, общего недомогания.
При этом медики не советуют пить парацетамол перед вакцинацией другими препаратами (Pfizer-BioNTech и Moderna), так как пока нет достаточных данных о влиянии на иммунный ответ.