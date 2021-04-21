Испанцы на карантине стали правильно питаться 

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Во время локдауна, введенного в связи с пандемией коронавируса, жители Испании стали гораздо больше употреблять в пищу овощей, фруктов и бобовых. В 2020 году потребление этих продуктов в стране выросло на 40%. Об этом свидетельствуют драные по пищевым привычкам, полученные компанией Nestlé.
Кроме того, 43% испанцев сократили или вообще исключили потребление красного мяса. Более 5 миллионов испанцев подтвердили, что они придерживаются диеты, которая ограничивает употребление мяса и рыбы.
В 2016 году каждая десятая испанка была вегетарианкой, а в 2020-м — уже каждая восьмая.
Больше половины всех вегетарианцев и веганов в Испании проживают в больших городах.