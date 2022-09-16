Испанцев призвали отказаться от рождественской иллюминации

Испанцам стоит принести в жертву рождественское освещение в сложившихся экономических условиях, заявил в интервью радиостанции Onda Cero верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность… — это пойти на небольшую жертву," — сказал он в четверг, комментируя возникшую в Испании, где праздничное освещение начинают устанавливать еще в октябре, полемику. Говоря о сильном освещении европейских городов, Боррель сказал, что "западные общества живут в великолепной ситуации с энергопотреблением", поэтому "возможно, необходимо больше выключать уличные фонари".

Также Боррель считает, что несмотря на то, что на данный момент местные хранилища газа как никогда заполнены, одной из ключевых задач стран Евросоюза является сокращение зависимости от российского газа.

За последние двенадцать месяцев цена на электроэнергию в Испании увеличилась на 49,4%. По данным национального института статистики Испании (INE), это стало основным фактором повсеместного роста цен. Так, по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%.

Источник: РИА Новости