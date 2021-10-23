Испанцам компенсируют штрафы за нарушение карантина

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Правительство Испании поручило вернуть жителям страны оплаченные штрафы, наложенные за нарушение карантинных мер, которые были приняты в рамках режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса весной прошлого года. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press со ссылкой на источники в кабмине.
По его информации, власти страны распорядились создать рабочую группу для возвращения средств. Это решение было принято после того, как в середине июля Конституционный суд (КС) заявил, что счел противоречащими основному закону страны некоторые ограничительные меры, введенные из-за пандемии весной прошлого года. В частности, речь идет о режиме домашней изоляции.
В середине марта 2020 года правительство Испании ввело режим повышенной готовности, что позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, школы, спортзалы, всевозможные развлекательные заведения, испанцы могли выходить из дома только в случае крайней необходимости. По мере улучшения эпидемической ситуации в стране ограничения постепенно ослаблялись.
Жалоба в КС была подана крайне правой партией "Вокс", представители которой полагают, что домашняя изоляция весной прошлого года противоречила конституции, поскольку для принятия такой строгой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности.
С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,99 млн случаев заражения, свыше 87,1 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас 88,3% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.
Источник: ТАСС