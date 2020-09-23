Испанцы запустили в продажу пиво со вкусом осьминога

Испанский пивной бренд Estrella Galicia (пивоварня Hijos de Rivera в городе Ла-Корунья в Галисии) выпустил пиво под названием Pulpo á Feira. Пивовары заявляют, что это «самое галисийское пиво в истории».
Ни один местный праздник не обходится без «пульпо» — варёного осьминога, которого подают с картошкой, отмечает портал Profibeer.
Как объясняет главный пивовар Луис Альвар, при приготовлении пива они сочетали традиционное пивное сырьё — пшеничный и ячменный солод и чешский хмель Sládek — с ингредиентами пульпо. Во время затирания добавили картофель, во время варки — осьминога, а во время созревания — смесь сладкой и острой паприки. Аромат эля крепостью 5,8% ярко напоминает традиционное блюдо, а во вкусе его смешиваются сладкие и пикантные ноты. Пиво поступило в продажу 6 октября (как раз к празднику святого Фройлана, который шумно отмечают в Галисии) и продаётся только по одной штуке в руки.
В варке пива участвовали представители Asociación de Pulpeiros do Carballiño — ассоциации, объединяющей пульпейрос — профессионалов в приготовлении осьминогов традиционным методом. Осьминога варят в медном котле, при этом перед варкой его нужно как следует «напугать» — несколько раз погрузить в кипяток, и потом только окончательно отправить вариться. Готового осьминога нарезают ножницами на небольшие кусочки и подают на деревянных тарелках с варёной картошкой, присыпав паприкой и полив оливковым маслом.Темы: Общество