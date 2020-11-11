Испанцы выразили своё отношение к вакцинам от коронавируса

Испанцы довольно скептически относятся к вакцине от ковида по сравнению с остальными мировыми державами. По данным компании Ipsos, 64% испанцев готовы привиться, как только вакцина станет доступной. Меньше этот показатель только во Франции — 54%. Исследование проводили в октябре. Были опрошены 18 тысяч совершеннолетних жителей 15 крупных стран.
Общемировой уровень доверия к прививкам от коронавируса — 73%. Больше всего их ждут в Индии, Китае, Южной Корее, Бразилии.
При этом интересно посмотреть на эти показатели в динамике. В августе Ipsos уже проводил такой опрос. И тогда общемировой уровень доверия к вакцине был выше — 77%. Более оптимистично на идею привиться от коронавируса смотрели и в Испании — 72%. Вообще этот показатель упал во всех странах, где проводился опрос.
Подробнее с результатми опроса можно познакомиться здесь.Темы: Общество Наука В мире