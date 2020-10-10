Испанцы придумали съедобный крем от коронавируса — замену маскам

Испанские учёные изобрели пищевую добавку, которая защищает от коронавируса, когда на человеке нет маски. За созданием противовирусного крема стоит команда под руководством старшего научного сотрудника Центра научных исследований при Институте натуральных продуктов и агробиологии Тенерифе Хосе Мануэля Переса де Аластра.

По словам разработчиков, их крем — просто находка. Ведь в теории он может заменить защитную маску в ситуации, когда её использование невозможно. Например, когда человек приходит в ресторан, ему приходится какое-то время провести без маски, чтобы нормально поесть. В это время он рискует заразиться. Однако если он съест немного крема, в полости рта и горле образуется защитный слой, который на несколько часов станет барьером для вируса.

Крем изготовлен на основе яичного желтка. По словам Аластры, его команда уже давно работает над изучением антител, которые можно получить из желтка. «Когда у курицы появляется иммунитет, антитела концентрируются в яичном желтке. А это — натуральный продукт, который можно есть, потому что эти антитела не проникают в кровь… В полости рта антитела концентрируются в стратегически важном месте и не дают вирусу пристроиться к нашим клеткам», - попробовал объяснить Аластра.

Первые испытания оказались успешными и подтвердили «блокирующую способность антител». Образцы слюны показали, что защитные свойства сохраняются в течение двух часов после приёма крема. Он работает и в полости рта, и в горле, оседая на танках и создавая «ловушки» для вируса. Пока не попадёт в желудок, где его уничтожит желудочный сок.

Придать медицинскому препарату гастрономическую форму помог работающий на Канарах повар Диего Шаттенхофер. Он создал мази, топпинги и соусы на основе целебного желтка. Их он собирается включать в свои блюда после того, как получит официальное разрешение от органов здравоохранения. Чтобы сформировать двухчасовой иммунитет против Covid-19, достаточно меньше грамма крема, показали исследования.