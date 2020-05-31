Испанцы активно избавляются от старых матрасов

Во время пандемии коронавируса жители Испании стали массово выбрасывать старые матрасы. Особенно в Мадриде. Как правило, их просто оставляют на улице возле контейнеров с мусором.

В Мадриде больше всего выброшенных матрасов скопилось в районах Сьюдад-Линеаль, Пуэнте-де-Вальекас и Усера. Испанские СМИ объясняют этот феномен очень просто: матрасы принадлежали людям, которые болели коронавирусом. Они перенесли болезнь в своей кровати и потом на всякий случай решили избавиться от матраса. Либо это сделали за них их родственники. В столице работают специальные пункты приёма, куда можно сдать подобные объекты, но далеко не все предпочитают избавляться от матрасов таким образом. При этом роста продаж новых матрасов в местных магазинах не наблюдается.

«Нельзя оставлять матрасы таким образом», — предупреждает президент Ассоциации общественных клининговых компаний (ASELIP) Мариано Санчес. «Мы заметили, что матрасов на улице стало много, но это недопустимо. Их как минимум необходимо дезинфицировать», - добавил он.

Осенью 2019 года в Торревьехе наблюдалась похожая ситуация. Как тогда писала noticia.ru, за три месяца на улицы выбросили более 9 тысяч матрасов. Каждый день в разных частях города появлялось примерно по 100 старых матрасов. Местные власти не могли объяснить это явление. Ведь выбрасывать матрас не имело никакого смысла, потому что магазин, где покупают новый, обычно сам забирает старый на утилизацию. На уборку улиц тогда ушло более 163 тысяч евро.