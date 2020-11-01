Испанцев могут снова запереть дома

Власти Испании работают над проектом нового карантина, который обяжет граждан сидеть по домам, пишет издание ABC.
Несмотря на то, что в своём последнем выступлении министр здравоохранения Сальвадор Илья отверг вариант всеобщей домашней изоляции, правительство прорабатывает и так сценарий, утверждает газета.
Ряд испанских регионов, в частности, Кастилия-и-Леон и Каталония уже дали понять, что в случае дальнейшего неконтролируемого роста заболеваемости им придётся вернуться к весенним мерам ограничения.
По информации издания, всё решится в ближайшие две недели. Сейчас в большинстве автономных сообществ действует лишь закрытие границ по периметру и комендантский час по ночам. Однако и эти меры вызывают негодование у определённой части населения.
Источник: ABCТемы: Общество