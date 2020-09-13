Испанца, снявшего задержание девушки с «ковидом», выжили из города

Спасатель Хави, снявший на телефон эпичное задержание девушки с коронавирусом на пляже Сан-Себастьяна, решил покинуть город.
На этой неделе на пляже в Сан-Себастьяне задержали девушку, которая занималась сёрфингом. При этом она знала, что тест на коронавирус, который она сдала ранее, показал положительный результат.
Хави рассказал, что после того, как видеозапись облетела Интернет, в его адрес посыпались угрозы. Кто-то просто критиковал поступок спасателя, кто-то прямым текстом обещал физическую расправу.
Хави написал заявление в полицию, но всё равно решил уехать из Сан-Себастьяна. «Мне не нужны проблемы», - признался он Antena3.Темы: Общество