Искусственный интеллект определил испанский город с самыми счастливыми жителями

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Компания Lookfantastic с помощью искусственного интеллекта определила самые счастливые города Испании. Из Instagram взяли 200 тысяч случайных фотографий с хештегом #selfie и использовали технологию распознавания эмоций.
Оказалось, что самые счастливые люди живут в Толедо. Второе место заняла Пласенсиа (провинция Касерес). А третье — Марбелья. В топ-5 также вошли Севилья и Сотогранде.
Исследование также помогло определить самое популярное выражение лица на селфи в Испании. Оно такое же, как и во всем мире — «нейтральное», то есть без эмоций. А среди эмоций самой популярной признана «счастье» (40% испанских селфи и 35% мировых). Негативные эмоции — большая редкость в Instagram (меньше 2%).